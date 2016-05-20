كيت ميدلتون تتحول لملاكمة.. والسبب إنساني كالعادة

شاركت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton وزوجها الأمير ويليام william وشقيقه الأمير هاري Harry في حملة "Heads Together" التي تهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية للصحة العقلية، والتي تشجع الناس على التحدث بصراحة وصدق عن مشكلاتهم النفسية والعقلية.

انطلقت الحملة من الحديقة الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن، من أجل دعم المصابين بالأمراض العقلية والنفسية ورفع معنوياتهم ووعيهم، وإرشادهم الى الطريق الصحيح.

وقد شارك كل من الدوقة وزوجها وشقيقه في هذا الحدث الإنساني، من خلال ممارسة رياضة الملاكمة أمام الجميع لتشجيع الأشخاص المعنيين على ممارسة الرياضة لأنها أحد أهم موضوعات حملة "Heads Together" التي تهتم بالرعاية الجسدية والعقلية.

يشار الى ان الأمير ويليام وزوجته إحتفلا مؤخراً بعيد زواجهما الخامس، ومن الواضح طوال هذه الفترة حرصهما على المشاركة في كافة النشاطات الخيرية والإنسانية في بريطانيا والعالم.