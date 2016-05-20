أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيت ميدلتون تتحول لملاكمة.. والسبب إنساني كالعادة

Google+ Print

الجمعة 20-05-2016 00:22

شاركت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton وزوجها الأمير ويليام william وشقيقه الأمير هاري Harry في حملة "Heads Together" التي تهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية للصحة العقلية، والتي تشجع الناس على التحدث بصراحة وصدق عن مشكلاتهم النفسية والعقلية.

انطلقت الحملة من الحديقة الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن، من أجل دعم المصابين بالأمراض العقلية والنفسية ورفع معنوياتهم ووعيهم، وإرشادهم الى الطريق الصحيح.

وقد شارك كل من الدوقة وزوجها وشقيقه في هذا الحدث الإنساني، من خلال ممارسة الملاكمة أمام الجميع لتشجيع الأشخاص المعنيين على ممارسة الرياضة لأنها أحد أهم موضوعات حملة "Heads Together" التي تهتم بالرعاية الجسدية والعقلية.

يشار الى ان الأمير ويليام وزوجته إحتفلا مؤخراً بعيد زواجهما الخامس، ومن الواضح طوال هذه الفترة حرصهما على المشاركة في كافة النشاطات الخيرية والإنسانية في بريطانيا والعالم.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات