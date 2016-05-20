أستاذ علاج طبيعى: السباحة تقوى المفاصل والعظام والعضلات

سباحتك فى المياه سواء إن كانت مياه البحر، أو حمام السباحة، ليست مجرد نوع من الانتعاش والترطيب وحتى وإن كنت غير محترف، ولكنها أيضا تمرينات طبيعية للجسم والعضلات، وفوائد عظيمة تغفل عنها.

وينصح الدكتور عبد العظيم الهوارى أستاذ الطب الرياضى والعلاج الطبيعى – بالسباحة فى أى فرصة تتاح وذلك لفوائدها العظيمة، فيكمن سر السباحة فى طفو الجسم، ونقصان كتلته وثقله الحاد مهما كان وزن الإنسان، فكل من زاد وزنه وعانى من سمنة مفرطة، أو قل وزنه وعانى من نحافة بالغة، قادر على ممارسة السباحة والطفو على سطح المياه والاستمتاع بفوائدها العظيمة.

ومن هنا يأتى سر تميزها وفائدتها لكل أنواع الأجسام، وهناك الكثير من الفوائد لها يوضحها أستاذ العلاج الطبيعى والطب الرياضى ومنها:

- تقوية المفاصل لحكة الجسم الخفيفة المستمرة بها، ما يجعلها أفضل تمرين طبيعى وعشوائى.

>- خواص المياه الفريدة وتماسكها يساعد على تنظيم تحركات الجسم وعضلاته .

>- تقوية العضلات أبرز فوائد السباحة فى المياه.

>- التنويع فى الحركات وأداء التمارين العشوائة داخل المياه مفيد أيضا مناسب لتحسين حركة الجسم وقوته.

>- السباحة المحترفة أو بحركاتها السليمة والتمرين المثالى تساعد على تقوية المفاصل والعضلات بشكل عام.

>- السباحة تنعش الجسم، وتحسن من أدائه وتحمله للضغط والمجهود، كذلك تساعد دون شك على مرونة العضلات .

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