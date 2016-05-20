الأمم المتحدة: نحو 70 ألف جنوب سودانى فروا إلى الخرطوم منذ بداية 2016

فر 69 ألف جنوب سودانى على الأقل إلى السودان المجاور منذ يناير الماضى، هربا من نقص الغذاء والمعارك، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "إن أكثر من 69 ألف جنوب سودانى وصلوا إلى عدة مناطق سودانية منذ يناير فرار من النزاع ولغياب الأمن الغذائي".

ولجأ معظم الواصلين إلى ولايات شرق دارفور وجنوب دارفور وغرب كردفان، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب الأمم المتحدة فان 226 ألفا و950 جنوب سودانى لجئوا إلى السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية فى جنوب السودان فى نهاية 2013.

وحتى وقت قصير كان الجنوب سودانيون يعاملون معاملة السودانيين فى السودان رغم أنهم لا يملكون وضع لاجئ.

لكن فى نهاية مارس أنهت الخرطوم هذا الوضع وقالت، إنها ستعبر هؤلاء اللاجئين "أجانب" وذلك ردا على دعم سلطات جنوب السودان لمتمردين يحاربون الجيش السودانى فى الولايات الحدودية.