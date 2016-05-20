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للمرة الأولى وحدة مرور مستقلة لمدينة قويسنا

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للمرة الأولى وحدة مرور مستقلة لمدينة قويسنا للمرة الأولى وحدة مرور مستقلة لمدينة قويسنا
قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إنشاء وحدة مرور مستقلة لمدينة قويسنا على مساحة 5000 متر مربع بأطراف المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.

وقد وافق المحافظ اليوم على البدء فى إجراءات الطرح والترسية لإنشاء الوحدة فى فترة زمنية لا تزيد عن 10أشهر.

يذكر أن المحافظ قد كلف إدارة مرور المنوفية بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة قويسنا لتحديد المواقع المتاحة ، والتى تصلح لإنشاء وحدة مرور مستقلة للمرة الأولى لمدينة قويسنا، وجاء ذلك بعد أن ورودت شكاوى كثيرة من المواطنين فى الفترة الأخيرة من عدم وجود مرور بمدينة قويسنا وتبعيتها لمرور مدينة بركة السبع التى تغطى المركزين معا (قويسنا ، بركة السبع).

يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على تخفيف العبء عن مواطنى مدينة قويسنا وكذلك المنطقة الصناعية، مؤكدا أنه لن يتوانى فى اتخاذ أى قرار يساعد فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المنوفى.

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مصر 365