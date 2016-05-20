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مصرع شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة فى الحوامدية

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مصرع شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة فى الحوامدية مصرع شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة فى الحوامدية
نشبت مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى الرائد محمد عوض رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وسقوط ضحايا، وبالانتقال إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة عدد من الأشخاص.

وتم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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