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التعليم العالى:وزارة الدفاع طلبت قائمة بمعاهدنا لمنح طلابها تأجيل التجنيد

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التعليم العالى:وزارة الدفاع طلبت قائمة بمعاهدنا لمنح طلابها تأجيل التجنيد التعليم العالى:وزارة الدفاع طلبت قائمة بمعاهدنا لمنح طلابها تأجيل التجنيد
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن تلقيها طلبا من وزارة الدفاع ، بإعداد قائمة بالمعاهد المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالى، وذلك لمنحها أحقية تأجيل التجنيد للطلاب الدراسين بها، بعدما انتشرت ظاهرة إعلانات المعاهد التى تؤجل التجنيد لطلابها.

وعرض الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمر إعداد القائمة المذكورة على المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا الخاصة، خلال اجتماعه الأخير، مؤكدا أنه سيتم إعداد القائمة المطلوبة بحصر المعاهد التابعة للوزارة وإرسالها لوزارة الدفاع فى أقرب وقت.

ووجه "الشيحى"، خلال الاجتماع تهديدا شديد اللهجة لأصحاب المعاهد العليا الخاصة، أكد فيه أن أى معهد ستثبت مخالفات عليه سيكون عقابه شديدا وجزائه مختلفا عن الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى لن تقبل بأى تجاوز.

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