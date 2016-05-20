انقطاع مياه الشرب الثلاثاء القادم بدلاً من السبت عن بعض مناطق مدينة أسوان

أصدر اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان، توجيهات لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتأجيل قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة أسوان من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء القادم 24 مايو الجارى، لأن الثلاثاء سيكون إجازة من امتحانات الدبلومات الفنية.

وقالت المحافظة إن قطع المياه بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة اللازمة بمحطة رفع الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس رقم 6، وخط الحديد السملس الخاص بخط طرد رافع صرف صحى العقاد .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل البدء فى أعمال الصيانة خلال الفترة المحددة بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء القادم وحتى الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.

المناطق التى ستقطع عنها المياه هى الأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات بالكامل، وحى المحمودية بالكامل، والمدينة الصناعية القديمة بالكامل، بجانب نجع المحطة وجبل تقوق والكرور وحى خالد بن الوليد.

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