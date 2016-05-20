نائب رئيس جامعة الإسكندرية: افتتاح معامل نانوتكنولوجى وخلايا جذعية قريبًا

أكد الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، اهتمام الجامعة بدعم إنشاء معامل جديدة وتطوير المعامل القائمة لخدمة الباحثين فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن كلية الطب ستشهـد قريبـاً افتتـاح عدة معامل تشمل معمل النانوتكنولوجيا ومعمل الخلايا الجذعية ومعمل الجينات ومعمل أبحاث السرطان.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العلمى السنوى للنساء والتوليد لكلية طب الإسكندرية، أن هذه المعامل تتاح لجميع الباحثين فى هذه المجالات سواء فى كلية الطب أو من خارجها، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بدعم شباب الباحثين والنهوض بمستوى البحث العلمى.

وأشار إلى أن الجامعة خصصت عشرة ملايين جنيه لتوفير مائة فرصة لسفر المعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين ضمن مبادرة الجامعة للمنح الدراسية قصيرة الأجل لشباب الباحثين للدراسة وإجراء البحوث بالجامعات العالمية المتميزة.

ويذكر أن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حضر افتتاح المؤتمـر العلمـى السنوى الثلاثين لقسـم أمـراض النسـاء والتوليد بكليـة الطـب، وتنظمه الكلية تحت رعايـة الدكتور رشـدى زهران رئيـس الجامعـة والدكتور إبراهيم مخلص عميد الكلية تحت عنوان "رعاية المرأة والطفـل ورفاهية الأسرة شاغلنا الأكبر".

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