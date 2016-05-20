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المفتى ووزير الأوقاف يفتتحون المسجد الكبير بقرية الاتحاد فى كفر الشيخ اليوم

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المفتى ووزير الأوقاف يفتتحون المسجد الكبير بقرية الاتحاد فى كفر الشيخ اليوم المفتى ووزير الأوقاف يفتتحون المسجد الكبير بقرية الاتحاد فى كفر الشيخ اليوم
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، المسجد الكبير بقرية الاتحاد التابعة لمركز كفر الشيخ.

وقال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ فى تصريحات صحفية له، أن المسجد الكبير بقرية الاتحاد مركز كفر الشيخ سيتم افتتاحه، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ونائبى الدائرة بمجلس النواب .

وأضاف الفقى، أن تكلفة بناء المسجد أربعة ملايين جنيه، وتم البناء تحت الإشراف الهندسى المباشر من مديرية الأوقاف بكفر الشيخ بالجهود الذاتية وعلى نفقة أهالى القرية.

وتابع الفقى، إن "المسجد يتكون من ثلاثة أدوار، الأول مصلى للرجال بمساحة 700 متراً إضافة إلى دورات المياه والوضوء، والدور الثانى مصلى للرجال بمساحة 550 متراً وكذا مصلى للسيدات بسلم منفصل وخاص، أما الدور الثالث فيضم ملحقات تابعة للمسجد ومكتبة وسكن إدارى لإمام المسجد.

وأكد الفقى أن التيلفزيون المصرى والفضائية المصرية وعدد من القنوات الخاصة سينقلون شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من قرية الاتحاد بمحافظة كفر الشيخ .

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