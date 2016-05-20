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القبض على 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة أمنية بقنا

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القبض على 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة أمنية بقنا القبض على 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة أمنية بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا من القبض على 10 أشخاص فى حملة لضبط الخارجين عن القانون من حائزى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية عن ضبط "محمد ح م " 67 سنة مزارع، وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع، و"حمدان ب ه" 40 سنة عاطل وبحوزته بندقية آلية و(7 ) طلقات من ذات العيار، و"حمادة ج ع" 45 سنة مزارع، وبحوزته بندقية خرطوش ماركة ماجنيوم وطلقتين من ذات العيار.

كما تم ضبط "هشام ع ح" 40 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، و"أبو السعود م ع" 35 سنة عاطل، وبحوزته فرد روسى محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار، و"أيمن ك ح" 35 سنة سائق وبحوزته بندقية آلية، و"سعيد م ع" 28 سنه عامل، وبحوزته بندقية خرطوش، و"عاطف ه ا" 34 سنة عاطل وبحوزته بندقية خرطوش ماركة ماجنيوم، و"محمد س ح" 40 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية و ( 4 ) طلقات من ذات العيار، و" قرشى م ا" 30 سنة عاطل وبحوزته فرد روستى محلى الصنع و(6 ) طلقات من ذات العيار.

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