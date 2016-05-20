القبض على 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة أمنية بقنا

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية عن ضبط "محمد ح م " 67 سنة مزارع، وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع، و"حمدان ب ه" 40 سنة عاطل وبحوزته بندقية آلية و(7 ) طلقات من ذات العيار، و"حمادة ج ع" 45 سنة مزارع، وبحوزته بندقية خرطوش ماركة ماجنيوم وطلقتين من ذات العيار.
كما تم ضبط "هشام ع ح" 40 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، و"أبو السعود م ع" 35 سنة عاطل، وبحوزته فرد روسى محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار، و"أيمن ك ح" 35 سنة سائق وبحوزته بندقية آلية، و"سعيد م ع" 28 سنه عامل، وبحوزته بندقية خرطوش، و"عاطف ه ا" 34 سنة عاطل وبحوزته بندقية خرطوش ماركة ماجنيوم، و"محمد س ح" 40 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية و ( 4 ) طلقات من ذات العيار، و" قرشى م ا" 30 سنة عاطل وبحوزته فرد روستى محلى الصنع و(6 ) طلقات من ذات العيار.