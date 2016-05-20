احذر.. أجهزة التخسيس المباعة عبر التليفزيون تسبب الأورام السرطانية

قال الدكتور محمد القبلاوى، أستاذ العلاج الطبيعى، ورئيس جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل، لــ "اليوم السابع ، أنه تم عمل أبحاث أشرف عليها أساتذة واستشاريو الكبد، لدراسة تفاعل الأعشاب مع بعضها البعض، ووجدوا أن هناك اعشابا يمكن أن تؤدى إلى حصوات وتليف الكبد وتسمم.

وعن الأجهزة المروجة عن طريق التليفزيون أو الفيس بوك أو الإنترنت، أكد القبلاوى أن هذه الأجهزة غير معلوم ترددها ولا قوتها ولا تفاعلتها ولا نعرف طريقة الصنع، لافتاً إلى أن هذا يؤدى إلى تلوث إشعاعى يسبب الإصابة بالأورام السرطانية، موضحاً أن وصف جهاز هو وصف دواء.

وتابع أن السمنة تسبب أمراض الضغط وأمراض السكر ولها نسب مئوية إذ إن زيادة 2 كيلو عن الوزن الطبيعى للأشخاص فوق سن الأربعين يرفع نسبة الوفيات إلى 1% .

>وأوضح أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يعانون من أمراض العظام ويكونوا غير قادرين على ممارسة رياضة المشى لحملها الزائد على الجسم.

ولفت إلى أن الأعشاب المستخدمة فى التخسيس يجب أن تكون مصدق عليها من وزارة الصحة، مع ضرورة أن يتم صرفها عن طريق روشتة من طبيب.

ضبط طن عقاقير وأجهزة تخسيس ضارة بالصحة ببورسعيد

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