الأكلات الغنية بفيتامين سى والخضروات الطازجة تقوى الأوردة

الطعام والنظام الغذائى للإنسان لا شك يؤثر بشكل مباشر على صحته، ومستقبلا يؤثر على طبيعة الأمراض التى قد يصاب بها، فهى منظومة تبنى "طوبة طوبة" من خلال هرم غذائى متكامل واعتياد على نوعيات الطعام الصحى والمفيد.

الدكتور محمد المغاورى – استشارى أمراض الجراحة العامة بمستشفى أحمد ماهر – أكد أن الغذاء جزء من منظومة الصحة بشكل عام، فكلما كان غذاؤك صحيا، حافظت على صحتك ووقيت نفسك الأمراض، وبخاصة صحة القدمين والساقين والدورة الدموية والأوعية الدموية أيضا.

ولذا ينصح بضرورة الاهتمام بتناول الغذاء الصحى المتكامل، وخاصة النوعيات التى تحتوى على فيتامين سى المناعى، والمعزز لدفاعات الجسم ضد الأمراض لأنها تقى من مشكلات الساق والدورة الدموية وبخاصة جلطات الساق.

ويوضح كذلك استشارى الجراحة العامة، أن نوعيات من الطعام طبيعية وغنية بالألياف، كالخضروات الورقية الطازجة وكذلك الخضروات بكل أنواعها كالسبانخ والخس والكوسة وغيرها، تقى من مشكلات الساقين تماما إذا ما انتظم الإنسان على تناولها، ولم يهملها ولم يستبدلها بالأطعمة السريعة والمطبوخة والجاهزة.

ويشير الدكتور محمد خلال حديثه إلى أن التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين سى المناعى كالبرتقال والجوافة، يساعد بشدة على تقوية أوردة الجسم والساقين بشكل عام، وكذلك هذه الأطعمة الصحية السالفة الذكر جميعها تساعد على الحفاظ على وزن سليم وصحى ومتناسق فلا يحدث تحميلا متوقعا وزائدا على القدمين والساقين ما يعوق حركة الدم وحركة الجسم بشكل عام.

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