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بالفيديو .. ورود وأغانى ريفية فى وداع المعتمرين بمطار القاهرة

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بالفيديو .. ورود وأغانى ريفية فى وداع المعتمرين بمطار القاهرة بالفيديو .. ورود وأغانى ريفية فى وداع المعتمرين بمطار القاهرة
شهد محيط الصالات بمطار القاهرة الدولى، فى الساعات الاولى من اليوم الجمعة، وداع عدة أفواج من المعتمرين المصريين المسافرين للأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وودع الأهالى، ذويهم بتوزيع الورود وترديد "لبيك اللهم لبيك" والأغانى الريفية، وسط تفاعل من العاملين والركاب والمودعين.

وقامت سلطات المطار بالإشراف على سفر المعتمرين وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بإنهاء إجراءات سفرهم بإشراف شرطة السياحة بالمطار.

المعتمرين بمطار القاهرة (1)

المعتمرين بمطار القاهرة (2)

المعتمرين بمطار القاهرة (3)


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مصر 365

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