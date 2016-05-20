"الشعب الجمهورى":عدم وصول رسالة استغاثة من الطائرة يؤكد وجود عمل إرهابى

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن هناك مؤشرات لوجود عمل إرهابى وراء سقوط الطائرة المصرية، حيث لم تصل أى استغاثة إلى شاشات الرادار، خاصة أن ارتفاعها كان على بعد 37 ميل وهو ما يسمع بإرسال استغاثة وطلب الإنقاذ.

وأضاف عمر لـ"اليوم السابع" أن مصر مستهدفة من جهات كثيرة، وهو ما يجعل سقوط الطائرة بعمل إرهابى مؤشر كبير، لافتا إلى أن هناك تناقض فى الموقف الدولى تجاه حادث سقوط الطائرة المصرية.

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