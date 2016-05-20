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"دعم مصر": نتابع حادث الطائرة مع الحكومة..وتكاتف الجميع ضد الإرهاب ضرورة

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"دعم مصر": نتابع حادث الطائرة مع الحكومة..وتكاتف الجميع ضد الإرهاب ضرورة "دعم مصر": نتابع حادث الطائرة مع الحكومة..وتكاتف الجميع ضد الإرهاب ضرورة
قال طاهر أبو زيد، الأمين العام لائتلاف "دعم "، أن البرلمان والائتلاف يتابعان حادث الطائرة المفقودة لحظة بلحظة منذ وقوع الأزمة، وذلك بالتواصل المستمر مع لاسيما وزير الطيران، مشيراً إلى أنه من الصعب استباق الأحداث، خاصة أن كل شئ وارد فى تلك الواقعة.

وفى سؤال " أبو زيد" عن ما قاله رئيس الوزراء حول عدم استبعاد أن يكون عملا إرهابيا وراء الحادث، قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"،: " مش مصر بس اللى مستهدفة بالأعمال الإرهابية، حادث أمس وما يسبقه يؤكد أن الإرهاب الأسود طال الجميع، وتكاتف كل الأطراف الدولية من أجل محاربته أصبحت واجبه".

و نعى عضو مجلس النواب، الضحايا المفقودين، مؤكداً أنه مهما حدث، فإن ذلك لن يثنينا عن التقدم.


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