"دعم مصر": نتابع حادث الطائرة مع الحكومة..وتكاتف الجميع ضد الإرهاب ضرورة

وفى سؤال " أبو زيد" عن ما قاله رئيس الوزراء حول عدم استبعاد أن يكون عملا إرهابيا وراء الحادث، قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"،: " مش مصر بس اللى مستهدفة بالأعمال الإرهابية، حادث أمس وما يسبقه يؤكد أن الإرهاب الأسود طال الجميع، وتكاتف كل الأطراف الدولية من أجل محاربته أصبحت واجبه".
و نعى عضو مجلس النواب، الضحايا المفقودين، مؤكداً أنه مهما حدث، فإن ذلك لن يثنينا عن التقدم.
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