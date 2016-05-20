كمال حبيب: فصل الإخوان السياسة عن الدعوة يعنى وقف "النشاط السرى"

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن إعلان جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، أن التنظيم سيفصل المجال الدعوى عن السياسى يعنى الاعتراف بأن جماعة الإخوان هي جماعة تعنى بمسائل الدعوة والتربية والتزكية بعيدا عن كونها جماعة شاملة، كما طرحها البنا في رسالة المؤتمر الخامس حيث ذكر أنها دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية وشركة اقتصادية ورابطة علمية، ولن تعود الإخوان جماعة شاملة تقوم مقام الإسلام ذاته.

وأضاف حبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان لن تكون فى حال كونها تعني بالشأن الديني سوى إحدى الجماعات العاملة في مجال التربية ملتزمة بالقانون الذى ينظم هذه المسألة وفى نفس الوقت لا توجد تلك المستويات التى تجعل الناس إزاء تلك الجماعة مستويات متدرجة حتى تصل إلى مستوي العامل والذي يحق له وحده حقوقا لا تنطبق على من دونه ، ستصبح الجماعة كشأن الجمعية الشرعية وأنصار السنة ، وهو ما سيفكك الطابع التنظيمى لها ويجعلها مجرد وعاء للعمل الدعوى .

وتابع حبيب:" إذا حدث وقررت الجماعة أن تفصل العمل الدعوى عن العمل السياسى، فسنلاحظ تغيرا فى طبيعة الجماعة لن تكون تنظيما ولن تكون سرية ولن تتعاطى مع السياسة الحزبية دون أن يعنى ذلك إمكان اشتباكها مع الشأن العام فقط كما يشتبك الدعاة أو الخطباء مع بعض قضايا الأمة العامة .

كانت جماعة الإخوان، أعلنت أنها بصدد الإعلان الرسمى عن انفصال المجال الدعوى عن المجال السياسى لأول مرة فى تاريخها منذ نشأتها فى عام 1928، حسبما أعلن جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة.

الإخوان تعلن لأول مرة: قريبا فصل النشاط الدعوى عن السياسى

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