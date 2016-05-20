أكاديمية البحث العلمى: "الأزهر" مسلسل رسوم متحركة يذاع فى رمضان القادم

قال د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى إنه سيذاع فى رمضان القادم مسلسل رسوم متحركة ثلاثى الأبعاد (الأزهر) للمخرج عوض إسماعيل وهو إنتاج مصرى مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجزيرة استوديو إيجيبت حيث يأتى تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى 16 فبراير الماضى بحضور د. أحمد الطيب ود. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى يهدف الى التعاون بين الطرفين فى مجال دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعى واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية.

وأضاف صقر فى بيان له، أن المسلسل جزء من برنامج متكامل يهدف الى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة وتسليط الضوء على دور العلماء العرب فى مجالات البحث العلمى المختلفة فى فترة الازدهار (عصور الظلام فى أوروبا).

وأشار إلى أن المسلسل (الجزء الأول) يستعرض تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه عام 972م فى عهد القائد جوهر الصقلى والدولة الفاطمية مرورًا بدولة المماليك ووصولاً إلى الدولة العثمانية ثم حكم محمد على وحتى قيام ثورة 1919م فى إطار علمى تاريخى درامى ويضم نخبة من الممثلين، حيث يقوم بالبطولة الفنان إياد نصار والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة والفنان ناصر سيف والفنانة القديرة سوسن بدر.

وأوضح أن المسلسل حصل على جائزة أفضل مسلسل فى (ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة) وأبدت عديد من الدول رغبتها فى شراء حق البث لذا تم ترجمته إلى الإنجليزية، ويأتى المسلسل كأحد الآليات التى تتبناها الأكاديمية حاليا فى ضوء رسالتها ومهامها الموضحة فى القرار الجمهورى لإنشائها فى 1971 وتنفيذا للاستراتجية العامة للدولة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتى تهدف الى بناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وتنمية اقتصادية ومجتمعية قائمة على المعرفة ودور ريادى لمصر على المستويين الأقليمى والدولى.

وتابع دعم شيخ الأزهر ورعايته لهذه الجهود له عظيم الاثر فى نجاح هذه الجهود، فالأزهر الشريف هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ونشره إلى كل الشعوب عبر تاريخه الطويل الذى يمتد لأكثر من ألف عام كمؤسسة دينية وتعليمية تنشر منهج الوسطية والاعتدال، وتواجه الأفكار المتطرفة وتقدم نموذجاً للتعليم الإسلامى العصرى الشامل الذى يعمل على إعداد أجيال قادرة على استيعاب المتغيرات العالمية والتفاعل معها مستخدمة التقنيات الحديثة، محافظة على هويتها الإسلامية والعربية وممارسة دورها فى مجتمع قائم على العلم والمعرفة ، مفتخرة بالدور الرائد للأزهر الشريف والذى توسعت نظمه التعليمية ولم تقف عند حدود المكان والزمان وانتقلت إلى الوجه الحديثة والعصرية التى توسعت فى مختلف العلوم والتخصصات الشرعية واللغوية والطبية والصحية والهندسية والتقنية والإنسانية، سواء فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى من خلال المعاهد الأزهرية أو فى مرحلة التعليم الجامعى من خلال جامعة الأزهر، ولم تعد رسالته قاصرة على الوعظ والدعوة والتعليم، بل انتقلت إلى آفاق أبعد لأن يكون له الريادة فى البحث العلمى ، وفى خدمه الأمة والدفاع عن مصالحها .

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