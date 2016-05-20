الثلاثاء.. مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية تنظم احتفالاً خاص بيوم اليتيم

أعلن الدكتور عادل رضوان وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسماعيلية أنه تقرر تنظيم احتفالية خاصة بيوم اليتيم تحت شعار " عيدك خير .. يجمعنا " ضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومى لعشائر الجوالة والجوالات لخدمة المجتمع.

و يٌقام الاحتفال يوم الثلاثاء القادم بمركز شباب الشيخ زايد بمشاركة عدد 200 طفل يتيم تم اختيارهم بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية و30 جوال وجوالة وتبدأ برامج الاحتفال فى الساعة الحادية عشر باستقبال المشاركين وتسجيل الأسماء ثم تتوالى الفقرات والعروض الفنية المختلفة ومنها تنوره ورسومات فنية ويتم تقديم الهدايا المختلفة وجبة غذاء على للمشاركين.

انطلاق المنتدى العربى الثالث لطلائع الشباب والرياضة بالإسماعيلية

>

>