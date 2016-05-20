أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الثلاثاء.. مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية تنظم احتفالاً خاص بيوم اليتيم

Google+ Print
الثلاثاء.. مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية تنظم احتفالاً خاص بيوم اليتيم الثلاثاء.. مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية تنظم احتفالاً خاص بيوم اليتيم
أعلن الدكتور عادل رضوان وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسماعيلية أنه تقرر تنظيم احتفالية خاصة بيوم اليتيم تحت شعار " عيدك خير .. يجمعنا " ضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومى لعشائر الجوالة والجوالات لخدمة المجتمع.

و يٌقام الاحتفال يوم الثلاثاء القادم بمركز شباب الشيخ زايد بمشاركة عدد 200 طفل يتيم تم اختيارهم بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية و30 جوال وجوالة وتبدأ برامج الاحتفال فى الساعة الحادية عشر باستقبال المشاركين وتسجيل الأسماء ثم تتوالى الفقرات والعروض الفنية المختلفة ومنها تنوره ورسومات فنية ويتم تقديم الهدايا المختلفة وجبة غذاء على للمشاركين.

انطلاق المنتدى العربى الثالث لطلائع الشباب والرياضة بالإسماعيلية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365