"FBI": لا دليل على وجود عمل إرهابى وراء حادث طائرة مصر للطيران

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى (أف بى أي) جيمس كومى، أمس الخميس، إنه لا يوجد دليل على أن حادث طائرة مصر للطيران التى اختفت من على الرادار فجر الخميس وراؤه عمل إرهابي.>وأضاف كومى فى تصريحات صحفية، أنه ليس هناك دليل على أنه تم اسقاط طائرة مصر للطيران التى كانت متجهة من باريس إلى القاهرة عمدا، مشيرا إلى أنه لم تعلن أى جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

وتابع كومى فى تصريحات أدلى بها من شيكاغو، أنه فى ضوء عدم معرفة سبب حادث طائرة مصر للطيران حتى الآن، فبالتالى من الصعب الحديث عن التداعيات التى ربما تنجم عنه.

وأكد كومى، أن "أف بى أى" يعمل حاليا مع شركائه حول العالم للتوصل إلى فهم أفضل لما حدث، مشيرا إلى أنه ليس من المعروف بعد سبب هذا الحادث.

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