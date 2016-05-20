"أوقاف الإسكندرية" تنتهى من تجهيز 142 مسجداً للاعتكاف فى رمضان

أكد الدكتور عبدالناصر نسيم،وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية انتهت من تجهيز 142 مسجداً بجميع أنحاء المحافظة وتخصيصهم للاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف نسيم، لـ"اليوم السابع" أنه تم زيادة عدد مساجد الاعتكاف عن العام الماضى بعد ما كانت 40 مسجداً فقط، بناء على رغبة المواطنين، مشيراً إلى أن المساجد التى خصصت تم فيها مراعاة الكثافة السكانية بالمنطقة المحيطة، وتوزيعها بشكل صحيح.

وأشار إلى أن المساجد التى خصصت للاعتكاف ستكون مجهزة لإمكانية البيات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان ومجهزة بجميع سبل الراحة للمصلين ، مؤكداً أن مديرية الاوقاف ستلتزم بالقواعد التى وضعتها الوزارة للاعتكاف خلال شهر رمضان ولن تخرج عنها .

وقال إن مديرية الاوقاف بالإسكندرية انتهت من تنظيم خطة المساجد خلال شهر رمضان، والتى تحتوى على دروس دينية عقب صلاة العصر وبين ركعات صلاة التراويح وعقب صلاة العشاء والتى تتضمن الموضوعات الهامة والملتقيات الدينية، بالإضافة إلى السهرات الرمضانية والابتهالات والندوات الدينية التى يحاضر فيها أشهر الدعاه والأئمة.

- جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية لمتابعة سير العمل بالإدارات الفرعية

>