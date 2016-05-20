هاشتاج "هتشجع الأهلى ولا صلاح" يتصدر "تويتر" قبل مباراة الأحمر وروما

سيطرت حالة من الحيرة بين جماهير الكرة المصرية حيال تشجيع النادى الأهلى ونادى روما الإيطالى خلال المباراة الودية التى ستجمعهما غداً فى الإمارات ما بين تشجيع نجوم المارد الأحمر ومحمد صلاح نجم النادى الإيطالى وذلك بتدشين رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "هتشجع الأهلى ولا صلاح"، والذى دخل ضمن الأكثر تداولاً بالموقع.

وجاء المشاركين فى الهاشتاج، حيث قال أحدهم"الأهلى وبس"، وقال آخر "أكيد صلاح "، وقال ثالث "من الأخر يا بو صلاح أحنا هنشجع الأهلى وأنت أخر خمس دقايق "، وأضاف آخر" 70 مليون زملكاوى هيشجعوا صلاح والقيصر والبقية يا رب يعملوا اسكور".

ويذكر أن أنظار الجماهير المصرية تتجه اليوم الجمعة إلى ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات فى تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة لمتابعة المباراة المرتقبة بين النادى الأهلى وروما الإيطالى الذى يلعب ضمن صفوفه المصرى محمد صلاح.

بالفيديو .. محمد صلاح يواجه نجوم الأهلى بعد 1573 يوما

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