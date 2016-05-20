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ضبط 558 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل القاهرة الكبرى

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ضبط 558 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل القاهرة الكبرى ضبط 558 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل القاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى أمس الخميس.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 558 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 120 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 55 مخالفة مرورية بالقاهرة، و 210 مخالفة مرورية بالجيزة، و 136 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

المرور: 3079 مخالفة تجاوز سرعات على الطرق السريعة
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