ضبط سائقين وميكانيكى تعدو على أمين شرطة وسرقوا خزينة سلاحه بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط سائقين وميكانيكى تعدو على أمين شرطة وسرقوا خزينة سلاحه الميرى، وأحدثوا إصابته بجرح قطعى بالبطن والركبة اليسرى وسجات باليد اليمنى.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بإصابة أمين الشرطة محمود عبدالعزيز 47 سنة، بجرح قطعى بالبطن والركبة اليسرى وسحجات باليد اليمنى، بعد اعتداء قائد السيارة التى كان يستقلها حال عودته من عمله، وبصحبته شخصين، بسلاح أبيض "مطواه" بوجهه، وأستولوا على خزينة سلاحه وبداخلها 9 طلقات عيار 9 مم، وحافظة نقوده وبداخلها مبلغ 2500 جنيه.

ووتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء اشرف عبدالقادر مدير إدارة البحث الجنائى، ضم رئيس وضباط فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مباحث مركز قليوب، برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية، بالتنسيق مع مفتشى فرع الأمن العام بالقليوبية، وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الحادث وضبط الجناه والمسروقات، وبالفعل تم ضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابه العامة.

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