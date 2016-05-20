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نيابة العمرانية تأمر بحبس عاملين حاولا قتل مهندس 4 أيام

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نيابة العمرانية تأمر بحبس عاملين حاولا قتل مهندس 4 أيام نيابة العمرانية تأمر بحبس عاملين حاولا قتل مهندس 4 أيام
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالشروع فى قتل مهندس وإصابته بعدة طعنات بسبب محاولته منعهما من الاعتداء على جاره.

وكشفت التحريات أن المتهمين توجها إلى منزل أحد الأشخاص للتشاجر معه، إلا أن المجنى عليه تدخل للدفاع عنه مما دفع المتهمين لإصابته.

كان العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة قد تلقى بلاغا من مستشفى قصر العينى يفيد استقبالها مهندس مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده نتيجة الاعتداء عليه بالعمرانية.

وبإجراء التحريات، تبين للعقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المجنى عليه فوجئ بعاملين يحاولان الاعتداء على جاره بالضرب، وأثناء محاولته منعهما اعتديا عليه بالضرب وسددا له عدة طعنات بأسلحة بيضاء، ولاذا بالفرار.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365