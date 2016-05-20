محافظ الشرقية السابق: "أحمد زكى بدر كان بيلف على الفضائيات ليبرر استبعادى"

قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية السابق، إنه لا يعرف السبب الحقيقى وراء استبعاده من منصب المحافظ، قائلاً :"الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية كان بيلف على الفضائيات يبرر سبب استبعادى من منصبى بأنى مقصر فى تأدية مهام عملى"

وأضاف عبد السلام لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور أحمد زكى بدر، لم يتصل به ولا مرة منذ توليه الوزارة، مؤكدا أنه كان يتصل بالوزير لإطلاعه على مشاكل المحافظة وبحث حلول لها، فى حين أن اللواء عادل لبيب الوزير الأسبق،كان يوميا دائم على الاتصال به للتوصل لحلول لمشاكل المحافظة.

وكشف المحافظ السابق، عن أن اسمه كان مطروحا للترشح لوزارة التنمية المحلية، قبل تولى أحمد زكى بدر، قائلاً:"فهل هذا الموضوع له علاقة؟! .. وأنا ليس عندى مشكلة مع "بدر" أو غيره وكل قضيتى أن ما أتمناه فى مصر هو أن من يتولى منصب معين يكون لديه القدرة والفكر والعلم".

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