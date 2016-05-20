أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ الشرقية السابق: "أحمد زكى بدر كان بيلف على الفضائيات ليبرر استبعادى"

Google+ Print
محافظ الشرقية السابق: "أحمد زكى بدر كان بيلف على الفضائيات ليبرر استبعادى" محافظ الشرقية السابق: "أحمد زكى بدر كان بيلف على الفضائيات ليبرر استبعادى"
قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية السابق، إنه لا يعرف السبب الحقيقى وراء استبعاده من منصب المحافظ، قائلاً :"الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية كان بيلف على الفضائيات يبرر سبب استبعادى من منصبى بأنى مقصر فى تأدية مهام عملى"

وأضاف عبد السلام لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور أحمد زكى بدر، لم يتصل به ولا مرة منذ توليه الوزارة، مؤكدا أنه كان يتصل بالوزير لإطلاعه على مشاكل المحافظة وبحث حلول لها، فى حين أن اللواء عادل لبيب الوزير الأسبق،كان يوميا دائم على الاتصال به للتوصل لحلول لمشاكل المحافظة.

وكشف المحافظ السابق، عن أن اسمه كان مطروحا للترشح لوزارة التنمية المحلية، قبل تولى أحمد زكى بدر، قائلاً:"فهل هذا الموضوع له علاقة؟! .. وأنا ليس عندى مشكلة مع "بدر" أو غيره وكل قضيتى أن ما أتمناه فى هو أن من يتولى منصب معين يكون لديه القدرة والفكر والعلم".

أحمد زكى بدر: القضاء على الفساد مستحيل.. وتعيين محافظ للقاهرة قبل رمضان
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم