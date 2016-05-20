الجيش اللبنانى يقصف مواقع "داعش" بشمال شرق البلاد

قصف الجيش اللبنانى أمس الخميس، مواقع وتحركات تنظيم "داعش" الإرهابى فى المناطق الجبلية بشمال شرق البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفادت معلومات أمنية بأن الجيش اللبنانى قصف بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الصاروخية مراكز وتحركات تنظيم "داعش" فى جرود بلدة رأس بعلبك (الجرود هى المناطق الجبلية الجرداء التابعة للبلدة) من مراكزه فى البقاع الشمالي.
وأفادت معلومات أمنية بأن الجيش اللبنانى قصف بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الصاروخية مراكز وتحركات تنظيم "داعش" فى جرود بلدة رأس بعلبك (الجرود هى المناطق الجبلية الجرداء التابعة للبلدة) من مراكزه فى البقاع الشمالي.
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