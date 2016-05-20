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يول يكشف سبب عدم ضم جهاز أجنبي كامل للأهلي ' الخوف على مستقبل الفريق '

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يول يكشف سبب عدم ضم جهاز أجنبي كامل للأهلي ' الخوف على مستقبل الفريق ' يول يكشف سبب عدم ضم جهاز أجنبي كامل للأهلي ' الخوف على مستقبل الفريق '

كشف مارتن يول المدير الفني للأهلي عن سبب عدم اصطحابه لجهاز معاون أجنبي بالكامل معه قبل تووليه مسؤولية تدريب الفريق الأحمر.

وتحدث مارتن يول لقناة "صدى البلد" قائلا:"أنا أتيت للأهلي من أجل بناء فريق للمستقبل فهو يمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

وأضاف"لذلك لم أصطحب معي سوى مايكل ليندمان مدرب الأحمال فقط وذلك بسبب خوفي على مستقبل الأهلي إن رحلت في أي يوم".

وأوضح المدرب الهولندي"رغبتي في وجود جهاز معاون مصري بالكامل هو إنني إن رحلت في أي يوم يستطيع الأهلي إكمال المسيرة بدوني أو بدون الجهاز المعاون الأجنبي".

وواصل"لذا إن رحلت في المستقبل فإن الجهاز المعاون الحالي سوف يستطيع إكمال المسيرة مع الفريق وما بدأناه سويا".

وأتم"أتوجه بالشكر للجهاز المعاون معي فهو يدعمني دائما ويساعدني في كل الأمور بشكل رائع".

ويستعد الأهلي لملاقاة روما وديا يوم الجمعة بملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

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