يول: متعب يستطيع مساعدتنا.. لكن وهل لا أشرك إيفونا وأنطوي؟

كشف مارتن يول المدير الفني للأهلي عن سبب عدم مشاركة عماد متعب المهاجم المخضرم بشكل أساسي مع الفريق الموسم الجاري.

ولعب متعب صاحب الـ33 عاما 12 مباراة في الدوري المصري سجل ثلاثة أهداف هذا الموسم.

وقال يول عبر قناة صدى البلد: "متعب يبلغ من العمر 33 عاما ولا أحد يمكن أن يجبره على الاعتزال".

وأضاف "سألته في البداية هل تستطيع مساعدتنا فأجاب بنعم".

وتابع "لكن لا أستطيع أن أشرك متعب بمفرده وأحتفظ بماليك إيفونا وعمرو جمال وجون أنطوي.. وإلا لما كنّا تعاقدنا معهم".

وعن محمد نجيب أكد "احتجت لنجيب في المباريات الأخيرة وقدم أداء طيبا".

وأتم "ما يهمني هو اسم الفريق والنادي وليس اللاعب".