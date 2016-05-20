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يول: أتمنى أن يحظى غالي بالاحترام في المنتخب مثل الأهلي

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يول: أتمنى أن يحظى غالي بالاحترام في المنتخب مثل الأهلي يول: أتمنى أن يحظى غالي بالاحترام في المنتخب مثل الأهلي

علق مارتن يول المدير الفني للأهلي على الأزمة المثارة في الفترة الأخيرة بين حسام غالي وأسامة نبيه المدرب العام لمنتخب .

وقال يول عبر قناة صدى البلد:"لم أسمع عن وجود مشاكل، ولكن أتمنى انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب".

وأضاف"غالي من أفضل لاعبي إفريقيا، وكذلك رامي ربيعة وحجازي، وكل لاعبي الأهلي في ".

وأوضح"حسام غالي كان من الأسباب الرئيسية وراء قبول عرض الأهلي، فهو من اللاعبين المميزين الذين تعاملت معهم، وكذلك ميدو ومحمد زيدان".

وواصل"أتمنى أن يجد نفس الاحترام والتقدير مثلما يعامل في الأهلي".

وأتم"كما أتمنى أن يحظى جميع لاعبي الأهلي بالاحترام مثل باقي زملائهم في المنتخب، بنفس درجة الاحترام التي ينالوها في النادي".

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