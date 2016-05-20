يول ينتقد تعاقد الأهلي مع 22 لاعبًا

أكد مارتن يول المدير الفني للأهلي أنه لا ينوي ضم عدد كبير من اللاعبين الجدد عقب نهاية الموسم الجاري.

وصرح يول عبر قناة "صدى البلد": "النادي تعاقد مع 22 لاعبًا آخر عامين، وهو رقم ضخم للغاية، لذا لن أضم أي لاعب إلا إذا كان لديه قدرات استثنائية".

ويستعد الأهلي متصدر الدوري المصري بفارق ثماني نقاط عن الزمالك لمواجهة روما وديا مساء الجمعة.

وأضاف: "من المهم للغاية أن الفريق يضم لاعبين أصحاب الخبرات مثل غالي، إكرامي، نجيب، متعب، السعيد وعاشور لنقلها للاعبين الشباب".

وشدد المدرب الهولندي: "الأهلي يضم عدة لاعبين مميزين، ولكن أنا في مرحلة بناء فريق جديد مثل جيل بركات وأبوتريكة ومتعب وفلافيو".

وأشار إلى أنه قرر عدم الاستعانة بجهاز فني أجنبي متكامل، ليكون المدربين المصريين مؤهلين لاستكمال المسيرة في حالة رحيله عن النادي أي وقت.