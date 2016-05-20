5 أشياء تجعل مباراة الأهلي وروما أكثر من ودية

المواجهة الثالثة تلك التي ستجمع بين الأهلي وروما يوم الجمعة بملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات في مباراة ودية.

المباراة ستكون ودية بالطبع لكن ربما هناك خمسة أشياء ستجعل منها لها مظهر المواجهات الرسمية أكثر يستعرضها FilGoal.com.

البدلاء

"أجهز جميع اللاعبين حاليا لباقي مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا لذا أحمد الشيخ وعمرو السولية وصالح جمعة وعمرو جمال سيحصلون على فرصة للمشاركة في المباراة" هكذا تحدث مارتن يول المدير الفني للأهلي.

ولم يشارك أحمد الشيخ وصالح جمعة مع الأهلي منذ فترة كبيرة للغاية، فيما يتواجد عمرو السولية وعمرو جمال على فترات متباعدة خلال المباريات.

لذا فإن المباراة ستكون هامة جدا لهم لرغبتهم في إثبات أنفسهم للمدرب الهولندي ومن ثم العودة للمشاركة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع الفريق في باقي مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

إيقاف صلاح

أنهى محمد صلاح لاعب روما الدوري الإيطالي وهو هداف لفريق العاصمة برصيد 15 هدفا وهو خامس ترتيب الهدافين بشكل عام.

صلاح كان من نجوم روما خلال الموسم المنصرم على الرغم من أنه كان الأول مع الفريق بعد انتقاله إليه قادما من تشيلسي وبعد نهاية رحلته مع فيورنتينا.

وتحدث لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما في المؤتمر الصحفي قائلا:" "نفتقد عدد من نجومنا الدوليين، لكن لدينا صلاح الذي سيكون له دور كبير في المباراة".

فيما تحدث حسام غالي قائد الأهلي"سنحاول أن لا تصل الكرة لأقدامه أبدا طوال اللقاء".

فهل ينجح الأهلي في إيقاف خطورة صلاح؟

المواجهة الثالثة

التقى الأهلي وروما مرتين من الأولى كانت في عام 2002 وفاز الفريق الأحمر حينها في ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

أما المرة الثانية التي التقى فيها الأهلي بفريق العاصمة الإيطالية كانت المواجهة الثانية في ستاد القاهرة أيضا ولكن نجح الذئاب حينها في الفوز بثلاثية دون رد.

فمن ينجح في الفوز بالمواجهة الثالثة التي ستقام تلك المرة بعيدا عن القاهرة؟

توتي وسباليتي

منذ قدوم سباليتي لتدريب روما لم يشارك فرانشيسكو توتي قائد الفريق بشكل أساسي خلال المباريات بل وكان يبقى على مقاعد البدلاء ما أثار الجماهير ضد المدرب.

ولكن في المراحل الأخيرة من الدوري الإيطالي شارك توتي في بعض المباريات وسجل أربعة أهداف وصنع اثنين ليساهم مع الفريق في احتلال المركز الثالث.

ومازالت الأنباء حول تجديد تعاقد ملك روما غير مؤكدة، وأمام الأهلي ستكون فرصة ربما لمشاركة توتي بشكل أساسي والوصول لحل لتجديد تعاقده لعام آخر إن استمر أدائه التصاعدي الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

حضور الجماهير

"حزنت لعدم دخول كل الجماهير مباراة يانج أفريكانز، لو بيدي لكنت أدخلتهم جميعهم، كنت سعيدا بمشاهدة جمهور الأهلي في المدرجات، فقد احتككت معهم مرة واحدة وأتمنى رؤيتهم كثيرا" هكذا تحدث مارتن يول عن جمهور الفريق الأحمر.

وفي مواجهة روما ستكون المرة الثانية التي يلتقي فيها يول بجمهور الأهلي والأولى بجماهير فريقه خارج مصر.

وسوف يكون حضور الجماهير مؤثرا بالطبع في دعم لاعبي الأهلي خاصة وأنهم يخوضون المباريات المحلية بدون حضورهم.

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