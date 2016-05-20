فتحي: فوجئت بتغيير بنود عقدي مع الأهلي بعد تجربة أرسنال

كشف أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي عن بعض أسباب رحيله عن الفريق للانضمام إلى أم صلال القطري مطلع الموسم الماضي.

وأوضح فتحي في تصريحاته لقناة صدى البلد"لم أكن أفكر في الأمور المادية كما ردد البعض، جيلي لا يفكر في الأموال، بل لعبنا 3 مواسم حصلنا فيها على 3 بطولات إفريقية دون صرف مستحقاتنا بانتظام".

واستدرك"ولكن بعد تجربة أرسنال، فوجئت بتخفيض الرواتب التي اتفقت عليها، وتم رفض كل الحلول الودية للوصول لاتفاق يرضي الطرفين".

وواصل"تركت جزء من مستحقاتي في أم صلال، لأن مسؤولي الأهلي طلبوا عودتي دون دفع مقابل للنادي القطري".

واستطرد"حاولت إقناع المسؤولين في الأهلي باعتباري ضمن اللاعبين الجدد الذين انضموا مقابل مبالغ ضخم، ولكنهم تمسكوا بموقهم".

وأشار إلى أن مستواه تراجع كثيرًا عند العودة للأهلي مطلع الموسم الجاري، بسبب إصابة في العضلة الأمامية، أبعدته 3 شهور عن الملاعب مما تسبب في زيادة وزنه.