ننشر أسماء المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس 3"

وقال المحامى خالد المصرى دفاع المتهمين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن محكمة جنايات القاهرة نظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين أمس الخميس، وقررت تأجيل القضية لجلسة 2 يونيو المقبل.
والمتهمون هم:
1 - على صبحى فرحات
>2 - سلامة جمعة سليم
>3 - عبد القادر أحمد السيد
>4- عبد الرحمن أحمد محمود
>5 - إسماعيل شحاتة محمد
>6 - هشام عبد اللطيف مكى
>7 - عمر محمد السمان
>8 - صالح عيد محسن
>9 - الحسن جابر
>10 - يوسف إبراهيم عودة
>11 - نمر إبراهيم محمد
>12 - عبد العزيز عبد الحميد سعيد
>13 - السيد حسن محمد على
>14 - عبد العزيز محمد عبد السلام
>15 - عمر رمزى
>16 - محمد سعيد سالم
>17 - أحمد ممدوح أحمد
>18 - محمد نصار
>19 - أحمد سعيد سالم
>20 - أحمد أنور عبد العال
>21 - رزق محمد
>22 - صبحى على عباس
>23- عبد السلام
>24 - عماد سعيد
>25 - أحمد عبد العزيز
>26 - خيرى رفعت خيرى
>27 - منصور عبد الفتاح
>28 - حماده محمد
>29 - محمود سعيد
>30 - ناصر سليمان مغنم
>31 - سامي إبراهيم
>32 - محمد أحمد السيد إبراهيم
>33 - هيثم رمضان على
>34 - إسلام محمد عبد المجيد
>35 - هشام صلاح إبراهيم
>36 - محمد على عبد الرحمن
>37 - حمدي محمد
>38 - محمد محسن الأباصيرى
>39 - محمد عبد المنعم
>40 - أسامة أحمد إبراهيم خليل
>41 - محمود جمعة سعد
>42 - أحمد جمال الدين
>43 - ناصر محمد عواد
>44 - حسين عيد محسن
>45 - أحمد حسين علواني
>46 - عبد العزيز بيده علوانى
>47 - جمال سعيد عبد العاطى
>48 - عبد الكريم مفتاح بريك
>49 - محمود صالح
>50 - صالح سالم سليمان
>51 - رمضان عيد محسن
>52 - أحمد هاشم
>53 - هشام سعيد الصغير
>54 - إسلام محمد حسن
>55 - إسلام محمد أحمد
>56 - محمود حنفى محمود
>57 - عبد السلام
>58 - محمد فرج حسين فرج
>59 - أحمد جمال محمد عارف
>60 - عبد الرحمن أحمد يوسف
>61 - محمد جمال محمد عارف
>62 - ياسر شعبان رضا
>63 - عبد الله عبد الفتاح محمد
>64 - محي الدين جمال
>65 - محمود احمد السيد
>66 - جمعة كمال
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