جامعة الإمام تطلق حملة «مع جنودنا ورجال أمننا في الحدود ووسط البلاد»

دشن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل أمس، حملة "جامعة الإمام مع جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور ووسط البلاد" والذي تشرف عليها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وافتتح أبا الخيل الموقع الخاص بالحملة، وأكد أن هناك أبعاد شرعية ووطنية لا يعرفها إلا من يدرك حقائق هذه الاعمال، وقال: هناك فئة غالية في مجتمعنا بذلوا الغالي والنفيس في انفسهم وأوقاتهم من أجل خدمة دينهم ووطنهم وتحقيق تطلعات ولاة أمرهم والحفاظ على ديننا وعقيدتنا وحدودنا ومقدساتنا ومقدراتنا.

وأضاف مدير الجامعة أنه من خلال الزيارة المباشرة واللقاء بجنودنا وجدناهم يبذلون كل ما في وسعهم لأداء الواجب الذي يعتبرونه وسام شرف وتاج عز وكرامة، وتكريم هذه الفئة في الحدود والثغور ووسط البلاد هو مطلب أصبح ضروريا ليعلموا أننا معهم قولاً وعملاً، وهو خير معين لتحقيق العز والتمكين لهم ولنا ولقيادتنا ولهذه البلاد، كما أن البرنامج يأتي من جامعة عريقة هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر عمادة فتية لها أعمالها الواضحة الجلية.

وأشاد أبا الخيل بالدور الذي تقوم به عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد والقائمين عليها في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة ورسالتها، مثنياً على دور القائمين على العمادة في كافة الجوانب. وسأل أبا الخيل أن ينفع الله بالموقع وأن يكون خير معين لرجال الأمن وأن يهيئ له أسباب النجاح والتوفيق وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات من قام به، وحث الطلاب والطالبات وأبناء المجتمع على التفاعل مع الموقع ليدرك رجال الأمن والجنود أن الجميع معهم قلبا وقالباً.