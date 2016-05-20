سفير المملكة لدى المغرب يفتتح معرض صور «الحرمين الشريفين»

افتتح د. عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب، بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالرباط، معرض صور الحرمين الشريفين الذي يقيمه المصور الفوتوغرافي خالد خضر الطويرقي، بحضور نخبة من رجال الفكر والثقافة والإعلام. ويضم المعرض صوراً مختلفة للحرمين الشريفين، بعضها يعود لحوالي 200 سنة، بهدف إبراز التطور العمراني ومشروعات التوسعة التي شهدتها كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأوضح خوجة أن أهمية إقامة هذا المعرض تكمن في إبراز النقلة النوعية التي حدثت في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك الذين ساروا على نهجه الحكيم، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وأضاف أن مشروعات التوسعة المذهلة التي تحققت في المدينتين المقدستين وأيضاً في المشاعر المقدسة والجمرات وكذلك مشروعات النقل والإيواء تستهدف بالأساس استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم وتسهيل أدائهم لمناسكهم في جو من اليسر والراحة والطمأنينة.

وأكد د. خوجة أن معرض صور الحرمين الشريفين يعطي صورة حقيقية للجهود المبذولة من قبل المملكة في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حيث أصبح المسجد الحرام والمسجد النبوي يستوعبان حالياً الملايين عطفاً عن الآلاف من الحجاج والمعتمرين على مدى العام كله.

من جهته أكد المصور الفوتوغرافي خالد خضر الطويرقي أن المعرض يعكس مسار التطورات العمرانية ومشروعات التوسعة الضخمة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مفيداً أنه سيظل معرضاً دائماً بسفارة المملكة بالرباط بعد أن جاب حوالي 160 بلداً، كما عبّر عن عميق شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين بالرباط لتسهيل إقامة هذا المعرض الذي سيمكن كل زوار السفارة من التعرف عن قرب على ما تقوم به المملكة لصالح كل الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.