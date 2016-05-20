موهوبو الوطن يتألقون في إنتل آيسيف ويحققون سبع جوائز

حققت المملكة ممثلة في وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، للعام العاشر على التوالي جائزتين كبريين، وخمسة جوائز خاصة، خلال مشاركتها في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة Intel ISEF2016 الذي أقيم في ولاية فينكس بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 1 إلى 6 شعبان 1437هـ.

وحصلت المملكة على جائزتين كبريين جاءت على النحو التالي، حققت الطالبة فاطمة الشيخ من تعليم المنطقة الشرقية الجائزة الكبرى والمركز الثاني في مجال علوم النبات، عن مشروعها "تحديد تأثير نظير الستريقولاكتونات المبتكر كارل2 على إنبات البذور الطفيلية"، وحقق كذلك الطالب سليمان الجبيلي من تعليم منطقة الرياض الجائزة الكبرى والمركز الرابع في مجال علم المواد عن مشروعه بعنوان "استخدام تقنية نقل البخار في الضغط الجوي لتصنيع أسلاك أكسيد الفانيديوم النانوية في تطبيقات كفاءة الطاقة".

كما حصلت المملكة على خمس جوائز خاصة جاءت على النحو التالي، حقق الطالب عبدالله الزروق في مجال العلوم الطبية الانتقالية جائزة خاصة عن مشروعه "فهم التشخيصات الحديثة باستخدام جين غير معروف يلعب دوراً في تكوين آهبة التخثر (الثرومبوفيليا)"، وحقق الطالب هشام المنيف في مجال علوم الأرض والبيئة جائزة خاصة عن مشروعه "تحديد استرات الفثالات وثنائي الفينول أ في عينات مياه الصرف الصحي المعالجة في المملكة وخطرها المحتمل على الصحة"، وحقق الطالب عمر الهزاع في مجال الهندسة الميكانيكية جائزة خاصة عن مشروعه "دراسة علاقة اللهب بالصوت مع تأثيرات البلازما والمجال المغناطيسي"، وحققت الطالبة سارا بنت عدنان الغامدي في مجال الهندسة البيئية جائزة خاصة عن مشروعها "اكتشاف جديد لأكثر الطحالب الدقيقة فعالية في إزالة الفسفور والنيتروجين في معالجة مياه الصرف"، وأخيراً حققت الطالبة فاطمة بنت عبدالمنعم الشيخ في مجال علوم النبات جائزة خاصة عن مشروعها "تحديد تأثير نظير الستريقولاكتونات المبتكر كارل2 على إنبات البذور الطفيلية".

وكانت قد شاركت المملكة في منافسات إنتل آيسيف 2016، بفريق ضم ثمانية طلاب وعشر طالبات)، قدموا 18 بحثاً علمياً في 11 مجالاً.