اليوم.. افتتاح مسجد خورشيد بالإسكندرية بعد تطويره بـ 2 مليون و700 ألف جنيه

قال الدكتور عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه سيفتتح مسجد خورشيد، اليوم الجمعة، والذى تم إحلال وتجديدةمرة آخرى لخدمة المصلين بقيمة 2 مليون و700 ألف جنيه مصرى .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأفتتاح سيكون بحضور أعضاء مجلس النواب وأهالى الدائرة ويعقبه لقاء جماهيرى والاستماع لمشاكل المواطنين والإجابة على الأسئلة الفقهية.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن وزارة الأوقاف والقطاع الدينى يحرصان على انتشار الدعاه بين الأهالى لنشر الإسلام الوسطى وإحكام السيطرة على جميع المساجد لضمان الخطاب الدينى للمواطن السكندرى؛ وذلك من خلال القوافل الدعوية والندوات الدينية وحرص دعاه الإسكندرية على التواجد الدائم بين المواطنين لطرد الأفكار المتطرفة .

جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية لمتابعة سير العمل بالإدارات الفرعية

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