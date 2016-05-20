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الخارجية الجزائرية: 4 رعايا جزائريين بين ضحايا الطائرة المصرية المفقودة

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الخارجية الجزائرية: 4 رعايا جزائريين بين ضحايا الطائرة المصرية المفقودة الخارجية الجزائرية: 4 رعايا جزائريين بين ضحايا الطائرة المصرية المفقودة
أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن على الشريف، أن هناك 4 رعايا جزائريين ضمن ضحايا حادث الطائرة المصرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية ـ فى تصريح أدلى به لوكالة انباء الجزائرية ـ أن المعلومات الأولية التى وردت من السلطات الفرنسية والوزارة المصرية للطيران المدنى تفيد بأن الرعية الجزائرية السيدة سعودى نهى من بين ضحايا تحطم طائرة شركة للطيران التى كانت تقوم برحلة بين باريس والقاهرة.

واستدرك المتحدث قائلا :"بيد أن زوجها بطيش فيصل وطفليها بطيش محمد وبطيش جومانة يعدون كذلك من بين الضحايا، موضحا أن أسماءهم لم ترد على قائمة ضحايا الرحلة التى نشرتها مصالح الطيران المدنى المصري.

وأكد بن على أن وزارة الشؤون الخارجية تتبع عن كثب تطور الوضع عبر سفاراتها بالقاهرة وباريس التى تعد على اتصال دائم مع السلطات المصرية و الفرنسية للتأكد من هذه المعلومات.
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