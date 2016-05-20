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مقتل 21 مدنيا فى قصف لقوات النظام فى وسط سوريا

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مقتل 21 مدنيا فى قصف لقوات النظام فى وسط سوريا مقتل 21 مدنيا فى قصف لقوات النظام فى وسط سوريا
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أن 21 مدنيا على الأقل قتلوا بينهم ستة أطفال خلال قصف جوى لقوات النظام السورى على عدد من البلدات فى وسط البلاد.

وقال المرصد، إن أربعة عشر مدنيا بينهم أربعة أطفال قتلوا عندما انهمرت براميل متفجرة على بلدة الحولة وعدة قرى مجاورة.

ويواجه النظام بانتقادات دولية حادة بسبب استخدامه للبراميل المتفجرة، إلا أنه ينفى أن يكون يستخدمها.

وقتل سبعة مدنيين آخرين بينهم ثلاثة أطفال، فى وقت سابق من نهار الخميس فى غارات جوية لقوات النظام على مدينة الرستن، بحسب مدير المرصد رامى عبد الرحمن.

وتعتبر مدينة الرستن إحدى أخر معاقل الفصائل المسلحة المعارضة فى محافظة حمص، وهى محاصرة منذ العام 2012 وتتعرض لقصف عنيف منذ أسابيع عدة.

وكان 13 شخصا من عائلة واحدة بينهم ثمانية أطفال قتلوا فى هذه المدينة أول أمس الأربعاء نتيجة غارة جوية لقوات النظام، حسب المرصد.

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