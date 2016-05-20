آل الشيخ يرعى حفل ختام برنامج التواصل مع علماء اليمن

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إلى ما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم من انقسام إلى أحزاب ومذاهب وأفكار، مؤكداً أن ذلك مذموم شرعاً، والممدوح هو الرغبة في الوصول إلى الحق.

وقال خلال رعايته ظهر أمس لحفل اختتام برنامج التواصل مع علماء اليمن الذي نظمته الوزارة بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض، "إننا نحتاج اليوم من أجل الوصول والاقناع بما لدينا من الحق والهدي إلى مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة، وهذا البرنامج يشكل إضافة لطلبة العلم في اليمن الشقيق ودورهم في المستقبل؛ حيث لابد لهم من الاستعداد له بالعلم فالعلم سلاح قوي ويحتاج إلى أدوات ومعرفة بكيفية استخدامه وإيصاله في جميع الأحوال والمناسبات".

ودعا وزير الشؤون الإسلامية المستفيدين من البرنامج إلى رفع مستواهم في كل ما يتعاطاه أهل العصر، قائلاً "إن القيادة لا تكون إلا بمشاركة الناس فيما يعانونه بلغة تشمل لغة اللسان والعقل"، مذكراً أن الحوار له آلية وقواعد وأصول بها يتم توصيل المعلومات والحجج بطريقة سليمة إلى الطرف الآخر المحاور بحيث لا يكون هناك شيطان في النقاش.

وأشار فيصل المعمر نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في كلمة له بالمناسبة إلى أهمية اللقاء في تحقيق التطلعات المأمولة، قائلاً "إن بلادنا تسعى بكل حب واعتزاز إلى ترسيخ أواصر الأخوة الإسلامية والمصير المشترك والمركز يتشرف من خلال نشاطاته وفعالياته الهادفة إلى نشر ثقافة الحوار، وترسيخ الوسطية والاعتدال وإلى التسلح بمهارات الحوار والاتصال ويتشرف بوضع خبرته في هذا المجال لخدمة علماء المسلمين.

وقال موجها حديثه لخريجي البرنامج "إننا نرجو أن تكون أيامكم التي قضيتموها في المركز فيها الفائدة والمعرفة في تحقيق تطلعاتكم وآمال الشعبين الشقيقين اللذين يتطلعان إلى العيش الكريم في ظل تعاون دائم وهم مشترك تجاه هم الأجيال ومستقبلهم"، موضحاً أن تلك المناسبة تحمل قدرا كبيرا من الأهمية لترسيخ الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب وتحقيق التماسك الاجتماعي في اليمن، والمملكة ولله الحمد تمد يد الأخوة الإسلامية والجوار والعون للأشقاء في اليمن عبر قنوات متعددة ومنها تلك القناة ولم تتأخر في بذل كل الجهود في سبيل استقرار اليمن وبناء السلام وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- أطلق مبادرات عديدة تهدف إلى حسن الجوار واستقرار البلد الشقيق.

آل الشيخ مكرماً أحد الخريجين