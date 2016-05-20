وزير الصحة يتفقد مستشفى الملك خالد للعيون ويشيد بإنجازاته

زار وزير الصحة د.توفيق بن فوزان الربيعة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون امس الخميس، وكان في استقباله المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون د.عبدالإله بن عباد الطويرقي وعدد من مسؤولي المستشفى.

وتجول وزير الصحة على أقسام المستشفى، شملت العيادات الخارجية وقسم الأشعة ومبنى اعتلال السكري وغرف العمليات والعناية المركزة والتلفزيون الطبي والمختبر وبنك العيون ومختبر الخلايا الجذعية والصيدلية المركزية وصيدلية العيادات الخارجية، كما زار بعض المرضى المنومين بوحدة الإقامة القصيرة واطمأن على الخدمات المقدمة لهم.

بعد ذلك شاهد وزير الصحة عرضاً موجزاً عن إنجازات قسم تقنية المعلومات والتي شملت الملف الإلكتروني الطبي والتقنية الإلكترونية للموارد البشرية والمالية والمشتريات بالإضافة الى الخدمات التي يقدمها موقع المستشفى للمرضى والمراجعين.

وفي نهاية الزيارة قال الربيعة: "سررت بزيارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والذي يعتبر مستشفى رائداً على مستوى الشرق الأوسط، وقد أسعدني ما رأيت من تقنيات وخبرات مميزة نفتخر بها، ونفتخر بالإنجازات التي يحققها، وعلمت أن عدداً كبيراً من العاملين في هذا المجال قد تخرجوا من هذا المستشفى فهو من أوائل المستشفيات التي تقدم برامج الزمالة في هذا التخصص".

وأضاف: "أهنئ الفريق الذي عمل على الحصول على تصنيف المستوى السابع (HIMSS) والذي يعتبر إنجازاً كونه أول مستشفى في المنطقة يحقق ذلك، فقد عمل المستشفى على التطور في تقنية المعلومات وحصولهم على جوائز دولية في ذلك، حقيقة هو فريق متميز في تقنية المعلومات ضمن فريق عمل جداً متميز بالمستشفى، وأنا حريص جداً أن أدعم المستشفى ليستمر في تميزه وإنجازاته".

الجدير بالذكر أن تلك الإنجازات وضعت المستشفى في مصاف المراكز المتقدمة عالمياً باستخدام تقنية المعلومات في صناعة الرعاية الصحية، وبحصول المستشفى على تصنيف المستوى السابع (HIMSS) فهو ينضم بذلك الى قائمة المستشفيات التي تستخدم بنجاح هذا المستوى المتفوق من تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية، ففي الولايات المتحدة حصل 4.2% من إجمالي عدد المستشفيات ال 5454 الداخلة في نموذج القياس على المستوى السابع، أما في أوروبا فقد حصل على هذا التصنيف أربع مستشفيات فقط، في قارة آسيا يوجد مستشفى واحد في كوريا وثلاثة مستشفيات في الصين، ومنح هذا التصنيف لدور المستشفى البارز في تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بها في نظام الملف الصحي الالكتروني.

####أثناء جولته في التلفزيون الطبي

####ويزور أحد المرضى في أجنحة التنويم

د.توفيق الربيعة يشاهد عرضاً لمجسم المستشفى