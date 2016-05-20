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"الحق فى الدواء": المصريون يصرفون 120 مليار جنيه على الأدوية سنوياً

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"الحق فى الدواء": المصريون يصرفون 120 مليار جنيه على الأدوية سنوياً "الحق فى الدواء": المصريون يصرفون 120 مليار جنيه على الأدوية سنوياً
قال محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء، إن المصريين يصرفون ما يقرب من 120 مليار جنيه فى سوق الصحة بمصرسنوياً، مضيفاً أن تعد سوق الدواء الأكبر فى المنطقة وحققت مبيعات بقيمة تقدر بـ 3 مليارات جنيه.

وأضاف فؤاد أثناء حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"، أن 95% من صناعة الدواء بمصر متعلقة بالاستيراد من الخارج.

وتابع فؤاد أنه لابد من إيجاد الحلول الإيجابية لصناعة الأدوية بمصر، لأن هذه صناعة جاذبة للاستثمارات.

ابن الدولة يكتب : استراتيجية توفير الدواء .. على وزارة الصحة أن تمتلك خططا واضحة وقواعد بيانات لحركة الدواء ومواجهة أى تلاعب فى أسعار الأدوية الأساسية
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مصر 365

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