استبعاد رئيس وحدة محلية بدمياط لتقديمه بيانات خاطئة أدت لتعيينه بالمنصب

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، استبعاد رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر المرابعين وخصم 5 أيام من راتبه، لتقديمه بيانات خاطئة أدت إلى تعيينه بالمنصب بدون وجه حق.

وذكر بيان للمحافظة أمس الخميس، أن شكوى وردت من أحد المواطنين يطالب فيها باستبعاد مجدى محمد مصبح رئيس الوحدة المحلية بكفر المرابعين لتقديمه مستندات تتضمن معلومات وبيانات حالة وظيفية خاطئة ومغايرة للحقيقة، أدلى بها لشئون العاملين بكفر سعد بهدف استيفاء اشتراطات ومعايير الترشح لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر المرابعين.

وأمر محافظ دمياط بفحص الشكوى بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وثبت باستدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته فيما هو منسوب إليه بتقديمه التقرير السنوى بكفاءة الأداء من الوحدة المحلية بالزهراء بدرجة امتياز عن عام 2015 وقت أن كان سكرتيرًا بها، رغم أن التقرير الصادر من شئون العاملين بمركز كفر سعد هو جيد جداً لحصول المذكور على جزاءات، بناءاً على التحقيق الذى أعدته إدارة الشؤون القانونية بالمخافظة، وقرر المحافظ استبعاده من موقعه ومجازاته بخصم 5 أيام من راتبه.

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