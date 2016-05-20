استعراض آلية التعامل مع قضايا الطفل

قدمت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي، ورقة عمل حول الإجراءات المتعلقة بقضايا الطفل، في الفعالية التي نظمتها دائرة الخدمات الاجتماعية، بإمارة الشارقة، تحت شعار «ولي صوت»، تزامناً مع اليوم العالمي لخطوط نجدة الطفل.

وهدفت الفعالية إلى تعريف الأطفال بحقوقهم، وتأكيد أن أصواتهم مسموعة لدى مختلف فئات المجتمع، وأنهم يتمتعون بجميع الحقوق التي يستحقونها، ومن شأنها تعزيز جهود حماية الأطفال.

واستعرض النقيب محمد الشحي مدير فرع الأطفال والأحداث في مركز الدعم الاجتماعي بالمنطقة الغربية، في الورقة جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الطفل التي تتعامل معها الإدارة من خلال مراكزها في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه الأطفال بمختلف أنواعها.

وأكد التعامل مع قضايا الأطفال على نحو عالٍ من الخصوصية والمهنية، وتقديم الاستشارات الفردية والمعالجة الاحترافية من خلال كوادرها من أخصائيين وأخصائيات ذوي كفاءة وقدره عالية على التعامل مع الأطفال.