محافظ الإسماعيلية:فرص عمل حقيقية للشباب من خلال الاستثمار بالمشروعات الصغيرة

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، "نسعى لمواجهة البطالة بخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، الذى يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تقديم القروض المالية الميسرة للشباب بالتعاون مع البنوك الحكومية".

وأشار المحافظ فى بيان له إلى أنه تم افتتاح 3 مشروعات شبابية بلغت جملة تكلفتها الاستثمارية نحو 775 ألف جنيه، وشملت افتتاح مشروع لإنتاج وصناعة المواسير البلاستيكية والعبوات والأكياس للشاب أشرف محمد السيد دبلوم صنايع برأس مال قدره 350 ألف جنيها وقرض بنكى بمبلغ خمسون ألف جنيها ومقام على مساحة 150 متر مربع بعزبة شعيب التابعة لقرية السبع آبار غربية بمركز أبوصوير، ومشروع للحفر والرسم على الخشب برأس مال 125 ألف جنيه وقرض بنكى بمبلغ 25 ألف جنيها بقرية المحسمة القديمة بمركز القصاصين الجديدة لصاحبه الشاب محمد عريبى من أبناء المنطقة، ومشروع آخر لتجارة الأدوات الصحية برأس مال مبدئى 75 ألف جنيه، وقرض بنكى بمبلغ 35 ألف جنيه لصاحبه الشاب السيد هيكل.

وأكد المحافظ على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعاً فى تقديم كافة التسهيلات لشباب الخريجين الجادين الذين يرغبون فى إقامة مشروعات استثمارية ودعمهم ومساندتهم للتمكن من إقامة مشروعات والمساهمة فى تحقيق التنمية المنشودة.

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