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بالصور.. القوات المسلحة توزع ألف كرتونة مواد غذائية على المواطنين بالأقصر

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بالصور.. القوات المسلحة توزع ألف كرتونة مواد غذائية على المواطنين بالأقصر بالصور.. القوات المسلحة توزع ألف كرتونة مواد غذائية على المواطنين بالأقصر
قام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية مجانية، على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجاً بمركزى القرنة وأرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى المناطق النائية والأكثر فقراً.

وشهد إجراءات عملية التوزيع على المواطنين والتى تمت فى مناطق القرنة والبعيرات والمحاميد بحرى، كل من محافظ الأقصر محمد بدر، وقائد الفرقة 15 دفاع جوى اللواء ناصر السيد، ورئيس مدينة القرنة العميد أيمن الشريف، ورئيس مدينة أرمنت العميد على الجزار.

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر، أن المواد الغذائية التى تم توزيعها هى هدية بسيطة من القوات المسلحة للشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن المحافظة تبذل أقصى جهدها من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل من أبناء المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة ومنظمات المجتمع المدنى.

القوات المسلحة توزع مواد غذائية على المواطنين (1)

القوات المسلحة توزع مواد غذائية على المواطنين (2)

القوات المسلحة توزع مواد غذائية على المواطنين (3)

القوات المسلحة توزع مواد غذائية على المواطنين (4)

القوات المسلحة توزع مواد غذائية على المواطنين (5)

القوات المسلحة توزع مواد غذائية على المواطنين (6)
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