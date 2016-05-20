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مسئولون أمريكيون: الأقمار الصناعية لا تشير لوقوع انفجار بالطائرة المصرية

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مسئولون أمريكيون: الأقمار الصناعية لا تشير لوقوع انفجار بالطائرة المصرية مسئولون أمريكيون: الأقمار الصناعية لا تشير لوقوع انفجار بالطائرة المصرية

كتب محسن البديوى


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تعليقات (4)

1

عالم الفلك احمد شاهين

بواسطة: مواطن مصرى

بتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 11:17 م

ممكن اخذ رأى عالم الفلك المشهور ( احمد شاهين ) لتحضير ارواح المفقوديين 60 راكب كما حضر سابقا روح السادات .. ويمكن اخذ رأيه فى معرفه من المسئول عن وقوع الطائره واين هى ؟؟ .. حيث يمكن للعالم احمد شاهين التحدث مع ارواح الطائره المفقوده

2

بماذا تلوحون أيها الأمريكان الجبناء ؟

بواسطة: د.صلاح الدين مفتاح

بتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 11:22 م

ستبقى مصرية شامخة تحت قيادة زعيمها المخلص عبد الفتاح السيسى بإذن الله مهما حاول المرجفون فى الأرض والعصابة الأمريكية زعزعة أمنها وإستقرارها .

3

ما معنى ان الأقمار الصناعية لا تشير لوقوع انفجار بالطائرة المصرية

بواسطة: hany

بتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 11:28 م

مسئولون أمريكيون: الأقمار الصناعية لا تشير لوقوع انفجار بالطائرة المصرية ومرة يقول مسئول بالطيران المدني اننا تلقينا استغاثة وبعدها يقولوا محصلش .

4

الحياة

بواسطة: يونس

بتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 11:38 م

تضامني مع عائلات وأسر وأصدقاء كلّ من كان على متن الطائرة المفقودة، حالتهم النفسية الآن هي حالة يرثى لها والحزن لا يخيّم عليهم فحسب إنّما على كلّ انسان فخور بإنسانيته ويخشى على الإنسانية جمعاء، هذه هي الحياة وكذلك تستمر، أمّا بخصوص المسئولين الأمريكيين فأن يصمتوا هو خير للجميع لأنّ البلاوي المتلتله التي يشهدها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا هي من تحت رؤوسهم وغزو العراق سنة 2003 كان بمثابة بداية المأسي ولا ندري ما يخفيه المستقبل.

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