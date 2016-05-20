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تعليقات (4)
2
بماذا تلوحون أيها الأمريكان الجبناء ؟
بواسطة: د.صلاح الدين مفتاحبتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 11:22 م
ستبقى مصرية شامخة تحت قيادة زعيمها المخلص عبد الفتاح السيسى بإذن الله مهما حاول المرجفون فى الأرض والعصابة الأمريكية زعزعة أمنها وإستقرارها .
3
ما معنى ان الأقمار الصناعية لا تشير لوقوع انفجار بالطائرة المصرية
بواسطة: hanyبتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 11:28 م
مسئولون أمريكيون: الأقمار الصناعية لا تشير لوقوع انفجار بالطائرة المصرية ومرة يقول مسئول بالطيران المدني اننا تلقينا استغاثة وبعدها يقولوا محصلش .
4
الحياة
بواسطة: يونسبتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 11:38 م
تضامني مع عائلات وأسر وأصدقاء كلّ من كان على متن الطائرة المفقودة، حالتهم النفسية الآن هي حالة يرثى لها والحزن لا يخيّم عليهم فحسب إنّما على كلّ انسان فخور بإنسانيته ويخشى على الإنسانية جمعاء، هذه هي الحياة وكذلك تستمر، أمّا بخصوص المسئولين الأمريكيين فأن يصمتوا هو خير للجميع لأنّ البلاوي المتلتله التي يشهدها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا هي من تحت رؤوسهم وغزو العراق سنة 2003 كان بمثابة بداية المأسي ولا ندري ما يخفيه المستقبل.
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1
عالم الفلك احمد شاهين
بواسطة: مواطن مصرىبتاريخ: الخميس، 19 مايو 2016 11:17 م
ممكن اخذ رأى عالم الفلك المشهور ( احمد شاهين ) لتحضير ارواح المفقوديين 60 راكب كما حضر سابقا روح السادات .. ويمكن اخذ رأيه فى معرفه من المسئول عن وقوع الطائره واين هى ؟؟ .. حيث يمكن للعالم احمد شاهين التحدث مع ارواح الطائره المفقوده