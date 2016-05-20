أستاذ علوم سياسية عن اختفاء الطائرة: فرنسا مستهدفة لمساعدتها العسكرية لمصر

قال الدكتور محمد عبد العظيم، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند على اتصال دائم بالرئيس عبد الفتاح السيسى للوقوف على آخر التطورات الطائرة المصرية المفقودة، موضحًا أن "هولاند" عقد اجتماعا مع بعض الوزراء فى حضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية لمناقشة تفاصيل اختفاء الطائرة.

وأضاف عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أن المزاج العام فى فرنسا مقتظ بالتكهنات حول أسباب حادث الطائرة، موضحًا أنه لو ثبت أنها عملية إرهابية فهى تستهدف فرنسا فى المقام الأول بسبب مساعدتها العسكرية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن فرنسا مستهدفة منذ شهور، وتلك العمليات تستهدف فرنسا حتى لا تعطى أى مساعدات لمصر.

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