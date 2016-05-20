الدفع بأعداد إضافية من مأمورى الجمرك لتسهيل إجراءات أسر ركاب الطائرة المنكوبة

أكد جمال تركى مدير جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى أنه تم الدفع بأعداد إضافية من مأمورى الجمرك لتقديم كافة التسهيلات لأسر ركاب الطائرة المفقودة.

وأوضح تركى أن عمليات إنهاء إجراءات وصول أسر الركاب تتم بالتنسيق والتعاون مع سلطات الأمن بالمطار والخارجية وشركة مصر للطيران لتسهيل دخولهم البلاد.

وأشار مدير جمارك ركاب مطار القاهرة إلى أنه تم تشكيل فريق من مأمورى الجمرك لاستقبال أسر ركاب الطائرة المفقودة من جميع الجنسيات على مدار الأربعة والعشرين ساعة.

وقدم مدير أمن المطار اللواء فهمى مجاهد وجميع قيادات المطار الشكر لرجال الجمارك على مجهوداتهم التى قدموها من أجل تخفيف المعاناة على أسر الضحايا والتنسيق مع السلطات المختصة.

السفير الفرنسى بالقاهرة يصل المطار لاستقبال أسر الضحايا القادمين من باريس

>

>