أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدفع بأعداد إضافية من مأمورى الجمرك لتسهيل إجراءات أسر ركاب الطائرة المنكوبة

Google+ Print
الدفع بأعداد إضافية من مأمورى الجمرك لتسهيل إجراءات أسر ركاب الطائرة المنكوبة الدفع بأعداد إضافية من مأمورى الجمرك لتسهيل إجراءات أسر ركاب الطائرة المنكوبة
أكد جمال تركى مدير جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى أنه تم الدفع بأعداد إضافية من مأمورى الجمرك لتقديم كافة التسهيلات لأسر ركاب الطائرة المفقودة.

وأوضح تركى أن عمليات إنهاء إجراءات وصول أسر الركاب تتم بالتنسيق والتعاون مع سلطات الأمن بالمطار والخارجية وشركة للطيران لتسهيل دخولهم البلاد.

وأشار مدير جمارك ركاب مطار القاهرة إلى أنه تم تشكيل فريق من مأمورى الجمرك لاستقبال أسر ركاب الطائرة المفقودة من جميع الجنسيات على مدار الأربعة والعشرين ساعة.

وقدم مدير أمن المطار اللواء فهمى مجاهد وجميع قيادات المطار الشكر لرجال الجمارك على مجهوداتهم التى قدموها من أجل تخفيف المعاناة على أسر الضحايا والتنسيق مع السلطات المختصة.

السفير الفرنسى بالقاهرة يصل المطار لاستقبال أسر الضحايا القادمين من باريس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم