برج الحمل حظك اليوم الجمعة 2016/5/20

برج الحمل على الصعيد المهنى..

> ربما تمر بفترة من الإحباط بسبب ضغوط العمل فى الفترة الأخيرة، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذه المهام التى تقوم بها تثبت أنك شخص ناجح وجدير بالثقة فى الوقت ذاته، عليك أن تستمع جيداً إلى كل النصائح التى يوصى بها مديرك. برج الحمل على الصعيد العاطفى..

> على الرغم من أن العلاقة قد مرت ببعض الأوقات المزعجة إلا أنك لديك الكثير من الحلول التى تساعدك على الخروج من الأزمة بطريقة سريعة دون أن تشعر بأى قلق كما كنت فى الفترة المقبلة، كذلك يفضل أن تهتم به. على الصعيد الصحى..

> أوضاعك جيدة جداً ولكن الاهتمام ببعض الأمور مثل الراحة اليومية، وكذلك اتباع نظام غذائى صحة أمور من شأنها تحسن صحتك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

> يتوقع أن تكون الفترة امقبلة هى الأفضل لك على مستوى العمل والعائلة وكذلك حياتك الصحية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365